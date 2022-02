Produits pétrochimiques: 14 milliards de dollars d'exportations d'ici fin mars 2022

Selon le correspondant économique de l'IRNA, Morteza Shahmirzaei s’exprimant ce mardi 8 février lors d'une conférence de presse, a souligné que l'exposition Iran Plast est à la hauteur des expositions mondiales. « Cette exposition est une source de fierté et la 15e exposition Iran Plast est l'occasion pour tous les acteurs, investisseurs, innovateurs, etc. de rencontrer tous les partenaires pétrochimiques de cette exposition et de promouvoir l'industrie pétrochimique iranienne », a-t-il fait valoir.

« Avec la victoire de la Révolution, les spécialistes du pays ont pensé au développement de l'industrie pétrolière et pétrochimique, et après la guerre imposée, ils ont commencé la reconstruction, et le développement de l'industrie pétrochimique a commencé rapidement », a-t-il encore déclaré.

