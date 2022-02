Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique : le réacteur d’Arak sera restauré d’ici fin mars 2023

Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Mohammad Eslami mardi soir dans un talk-show spécial, tout en félicitant le quarante-troisième anniversaire de la victoire de la révolution islamique et en commémorant l'imam et les martyrs de la révolution islamique, se référant aux dernières réalisations de l'industrie nucléaire du pays, a ajouté : « Nous envisageons d’étendre la technologie de base du rayonnement de l’industrie atomique, qui est une technologie influente, à toutes les dimensions. »

« La première étape que nous avons franchie a été de mener des études et de planifier pour faire progresser l'efficacité de cette technologie par rayonnement pour tous les sujets, en particulier dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de l'industrie afin qu'elle puisse être plus efficace. Nous avons mené des études approfondies à l'aide d'études menées par le ministère de l'agriculture et le ministère des Routes et du Développement urbain, et nous avons pu définir 12 régions du pays pour le rayonnement. », a ajouté le chef de l'Organisation de l'énergie atomique.

« Devant nous se trouve la mise en place de 12 pôles industriels de rayonnement, qui seront réalisés avec la participation d'entreprises fondées sur la connaissance et d'entreprises intéressées à investir dans ce domaine. Dans un deuxième temps, nous avons appelé à la présence de grandes industries alimentaires et agricoles pour définir la position et la fonction des rayonnements, qui peuvent avoir des effets économiques dans cette industrie. », a souligné le vice-président.

« Dans la troisième étape, nous avons lancé le processus de localisation à grande vitesse et avec le mouvement qui avait commencé dans l'organisation pour la localisation, nous avons mis de nouveaux appareils à l'ordre du jour pour cette fonction. », a annoncé Eslami.

Concernant la coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec l'Iran dans le domaine des radiations, le vice-président a déclaré : « Malheureusement, l’Iran n'a pas bénéficié de ses droits légitimes, ce qui est le devoir inhérent des membres de l'AIEA, en raison du harcèlement et du traitement sélectif et du double standard. »

En ce qui concerne l'efficacité économique de la production d'énergie nucléaire dans la centrale électrique de Bushehr, Eslami a déclaré : « En matière d'investissement et de construction, les centrales nucléaires sont les centrales électriques les plus chères qui soient créées. Mais ses coûts de fonctionnement, ainsi que les polluants qu'il produit, constituent le type d'électricité le plus économique et le plus efficace injecté dans le réseau électrique mondial. La centrale électrique de Bushehr a produit environ 50 milliards de kilowattheures d'électricité au cours des 7 années d'exploitation, ce qui a permis d'économiser environ 80 millions de barils de pétrole. »

Concernant les centrifugeuses avancées de l'IR9, il a déclaré: « Les technologies avancées et la production d'énergie sont interdites à l'Iran aux yeux de l'ennemi qui nous cause des inconvénients, et ces inconvénients ont conduit à des négociations pour repousser le mal, dans lesquelles le JCPOA a été étudié. »

Le chef de l'Organisation de l'énergie atomique a également parlé du dernier état du réacteur à eau lourde d'Arak : « Le réacteur sera achevé d'ici la fin de l'année prochaine. L'un des principaux désagréments présentés par les signataires occidentaux du JCPOA était le type, le schéma et le modèle de ce réacteur. Ce réacteur doit être conceptualisé et ces préoccupations doivent être résolues. Il n'y a pas eu de coopération dans la construction de cela et nos collègues essaient de fabriquer des composants dans le pays en utilisant l'industrie du pays et cela passe par ses étapes complémentaires. »

Concernant la présentation des nouvelles réalisations de la filière nucléaire l'année prochaine, ce responsable a déclaré : « Le 30 avril [fête nationale de l’énergie nucléaire en Iran], nous présenterons un certain nombre de réalisations. Nous essayons de faire de l'année prochaine un tournant dans la technologie nucléaire et de montrer au monde une image différente de l'industrie nucléaire iranienne. »