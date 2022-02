La pandémie de COVID peut se terminer en 2022, mais seulement s'il y a l’unité (Guterres)

« Nous pouvons mettre fin à la pandémie en 2022, nous sommes sur la meilleure voie pour y parvenir, mais nous n'y parviendrons qu'ensemble », a déclaré Guterres lors d'un événement organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour collecter davantage de fonds pour aider à la lutter contre le covid-19.

« Vaincre la pandémie était à portée de main cette année. Mais nous devons agir maintenant », a-t-il martelé.

« Si nous voulons garantir la vaccination de tous pour mettre fin à cette pandémie, nous devons d'abord injecter de l'équité dans le système », a encore déclaré M. Guterres.

« L'iniquité en matière de vaccins est le plus grand échec moral de notre époque et les gens et les pays en paient le prix », a prévenu le Chef de l’ONU.

« Vaincre la pandémie était à portée de main cette année. Mais nous devons agir maintenant », a-t-il martelé.

« Si nous voulons garantir la vaccination de tous pour mettre fin à cette pandémie, nous devons d'abord injecter de l'équité dans le système », a encore déclaré M. Guterres.

« L'inégalité dans la distribution des vaccins est le plus grand échec moral de notre époque, et les pays et leurs populations en paient le prix », a assuré l'homme politique portugais, qui a toutefois souligné que la distribution des doses dans les pays disposant de moins de ressources augmente de façon exponentielle.

« Nous pouvons ramener l'économie à la normale et sauver les objectifs de développement durable, mais nous devons agir maintenant », a déclaré le chef de l'ONU.

L'OMS a spécialement demandé aux pays développés de contribuer 23 milliards de dollars supplémentaires à la lutte mondiale contre la pandémie, dont 16 milliards de dollars iront à l'accélérateur ACT et le reste sera payé pour les envois des outils contre COVID- 19.

Cette initiative a été créée en 2020 par l'OMS et d'autres organisations internationales pour améliorer l'accès des pays en développement aux vaccins, traitements, tests et autres outils contre le COVID-19.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench