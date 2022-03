L'Iran donnera une réponse écrasante aux objets aériens non autorisés pénétrant dans l'espace aérien national (commandant)

Le brigadier Ali Asadi, commandant de la zone de défense aérienne occidentale de l'Iran, a fait cette remarque lors d'une cérémonie tenue vendredi dans la province occidentale de Hamedan pour commémorer le 43e anniversaire de la révolution islamique, qui a renversé l'ancien régime Pahlavi soutenu par les États-Unis en 1979.

Soulignant le rôle de la division militaire sous son commandement au fil des ans, Asadi a déclaré : « La défense aérienne [iranienne] ne permettra à aucun véhicule aérien non autorisé d'entrer dans le ciel du pays et donnera une réponse écrasante avec beaucoup d'aplomb.

«Le facteur le plus important et le plus fondamental dans la victoire de la Révolution islamique a été le soulèvement du peuple qui avait foi dans les pensées du fondateur de la Révolution qui n'avaient d'autres appréhensions que de ne pas dépendre des étrangers ainsi que de la dignité de l'Iran et de la nation iranienne».

«La haute réputation de l'Iran, en particulier des forces armées du pays, a été établie avec le soutien du peuple iranien et l'engagement et le patriotisme de sa jeunesse.»

La nation iranienne a renversé le régime despotique de Pahlavi, qui était pleinement soutenu par les États-Unis, à l'hiver 1979 après que le régime du shah ait été contraint d'autoriser le retour d'exil du défunt fondateur de la révolution islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini.

À l'occasion du 43e anniversaire de cette occasion propice, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a dévoilé mercredi un nouveau missile balistique d'une portée de 1 450 kilomètres (900 miles).

Le missile, baptisé Khaybar Shekan, bénéficie d'une grande agilité et est capable de frapper ses cibles désignées avec une précision extrême.

Une étude du Pentagone a récemment reconnu la puissance des missiles de l'Iran, affirmant que son arsenal est plus important que celui de tout autre pays d'Asie occidentale.

«L'Iran a un vaste programme de développement de missiles, et la taille et la sophistication de sa force de missiles continuent de croître malgré des décennies d'efforts de contre-prolifération visant à freiner son avancement», a-t-il déclaré.

Malgré des décennies de sanctions imposées par Washington, l'Iran a réalisé d'importants progrès dans son programme de missiles balistiques.

Le mois dernier, un analyste politique américain a déclaré que le programme de missiles de l'Iran avait perturbé les calculs militaires stratégiques des États-Unis en Asie occidentale, modifiant l'équilibre des pouvoirs dans une région où Washington cherchait depuis longtemps à conserver un avantage militaire.