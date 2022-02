Les manifestants appellent à l'unité nationale contre l'ennemi

La nation «sous la sage direction du chef et selon notre vision révolutionnaire s'est rendu compte que l'ennemi tordu et mal intentionné essaie de minimiser les actions glorieuses et les progrès épiques dans divers domaines par une attaque combinée qui exploite leur dictature médiatique», la déclaration lue.

Ils ont souligné la nécessité de déployer des efforts concertés pour repousser les menaces contre le pays et pour défendre le droit inaliénable du pays à poursuivre son programme nucléaire pacifique et à faire progresser ses capacités défensives.

Tout en condamnant les positions des hauts responsables occidentaux sur le programme de défense de l'Iran, la déclaration a remercié les efforts des négociateurs iraniens dans les pourparlers de suppression des sanctions à Vienne et leur a demandé de suivre les conseils du dirigeant et de prêter attention aux lois adoptées par le parlement.

Ils ont également souligné leur plein soutien au Front de résistance en Palestine en tant que premier problème des musulmans du monde entier et ont condamné les crimes brutaux commis par l'Arabie saoudite contre le peuple du Yémen et le silence de la communauté internationale à cet égard.