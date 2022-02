Le Leader nomme l'ancien ministre de la Défense à un nouveau poste dans l'armée

Le Leader de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, qui commande toutes les forces armées de la République islamique d'Iran, a nommé l'ancien ministre de la défense, le général de brigade Amir Hatami, au nouveau poste de conseiller du commandant en chef des forces armées en Affaires de l'armée.

Avant cela, en plus du ministre de la Défense sous l'ancien président Rohani, le général de brigade Hatami occupait différents postes tels que vice-ministre de la Défense, chef d'état-major adjoint des forces armées, commandant adjoint du renseignement de l'armée et commandant des unités à l'ouest et les régions du nord-ouest du pays.