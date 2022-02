L'adhésion de Washington à l'approche ratée de Trump est le principal obstacle aux pourparlers de Vienne (Raïssi)

Au début de la conversation téléphonique, le président Raïssi a déclaré au Premier ministre japonais que le renforcement des relations Téhéran-Tokyo profiterait aux autres nations.

«Compte tenu des capacités des deux pays, il est possible de faire de grands pas vers le renforcement des relations Téhéran-Tokyo», a-t-il ajouté.

Le président a en outre souligné les pourparlers de Vienne et a déclaré que «l'adhésion du gouvernement américain actuel aux politiques ratées de l'ancienne administration américaine est un obstacle majeur au progrès acceptable des négociations».

« Indépendamment de l'accord sur le nucléaire, la République islamique d'Iran est prête à accroître son niveau de relations et de coopération avec d'autres pays, y compris le Japon, dans l'intérêt des deux nations », a poursuivi Raïssi.

Selon le président, Téhéran et Tokyo peuvent jouer un rôle efficace dans la création et la promotion de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde en renforçant la coopération bilatérale.

Le président a considéré l'intervention étrangère comme la principale cause d'insécurité dans la région et a souligné l'importance de résoudre la crise yéménite par des pourparlers internes yéménites.

«Aujourd'hui, il est nécessaire de briser le blocus oppressif sur le Yémen pour empêcher le crime odieux commis par les forces de la coalition en massacrant et en tuant le peuple sans défense du pays.»

Raïssi a également souligné la nécessité de débloquer les ressources financières gelées de l'Iran au Japon.

Le Premier ministre japonais, pour sa part, a présenté ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique et a déclaré : «Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères et président du Groupe d'amitié Iran-Japon, et aujourd'hui, en tant que Premier ministre, fort de ma connaissance des capacités des deux pays, j'ai toujours cherché à développer les relations et à activer les capacités de coopération conjointes».