L’Iran et le Mali mettent l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale

Téhéran (IRNA)- Les ministres iranien et malien des Affaires étrangères ont souligné la nécessité de développer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, des nouvelles technologies, de l'élevage et de l'énergie, en particulier l'énergie solaire, et ont convenu d'élaborer une feuille de route de coopération dès que possible.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et son homologue malien Abdoulaye Diop ont évoqué dimanche les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel. Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur une multitude de questions, notamment les relations bilatérales, régionales et internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné l'importance des visites mutuelles de hauts responsables des deux pays dans l'expansion et le développement des relations bilatérales et a souligné le statut de l'Afrique dans la politique étrangère du 13e gouvernement iranien sous le président Raïssi. Il a souligné la volonté sérieuse du gouvernement iranien d'élargir de manière globale les relations et les interactions avec le Mali dans tous les domaines d'intérêt mutuel. Faisant référence aux réalisations acquises par la République islamique d'Iran dans divers domaines industriels et scientifiques, notamment la santé et la médecine, il a souligné la volonté de Téhéran de transférer la technologie et de partager ces réalisations avec le Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères en visite a pour sa part remercié son homologue iranien pour son hospitalité et a exprimé la volonté de son pays d'élargir les relations bilatérales, en particulier dans les domaines commercial et économique. Abdoulaye Diop a indiqué que son pays attache une grande importance à ses relations avec l'Iran et a invité les entreprises iraniennes à avoir une forte présence au Mali pour des projets de développement.