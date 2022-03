l'Iran se classe au 15e rang mondial de la production scientifique

Boushehr - IRNA - « Grâce aux efforts des professeurs et des universitaires et des centres d'enseignement supérieur en Iran aujourd'hui, l’Iran s’est classé 15e au monde en termes de production scientifique », a déclaré lundi le vice-ministre iranien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie, Ali Kheiroddine.

Il a poursuivi : « Les entreprises fondées sur le savoir ont créé environ 65 000 emplois dans le pays, dont 50 000 sont liés aux diplômés universitaires, et dans ces circonstances, nous n'avons d'autre choix que d'orienter une partie de la recherche vers le secteur du développement et de l'application ». Le vice-ministre de la Technologie et de l'Innovation a ajouté : « La politique de ce ministère est de conduire la quatrième génération d'universités vers l'entrepreneuriat en se focalisant sur la responsabilité sociale ».