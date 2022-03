Une mise en service d’un nouvel aéroport dans le sud de l’Iran

L'amiral Tangsiri lors de cette cérémonie, appréciant la coopération du ministère des Routes et du Développement urbain et de l'Organisation nationale de l'aviation, a déclaré : Les efforts djihadistes et révolutionnaires du ministre des Routes et du Développement urbain et du chef de l'Autorité de l'aviation civile ont apporté le bonheur aux habitants de cette île stratégique aux jours bénis.

La vulgarisation des îles et la vulgarisation de la sécurité de ces îles se fait avec leur présence active, et chacun devrait contribuer à poursuivre cet heureux évènement en lançant des lignes de vols continues et régulières, et c'est le moindre service qui est rendu aux guerriers et leurs chères familles, a-t-il ajouté.

Le commandant de la marine du CGRI a souligné : Avec l'ouverture de cet aéroport, les bases du développement et de la prospérité économique de la mer seront posées et le niveau de sécurité durable dans la géographie maritime du golfe Persique sera renforcé.

Le chef de l'Organisation de l'aviation civile a également déclaré lors de la cérémonie : Des efforts sont faits pour améliorer le statut des vols en déployant et en installant des systèmes de sécurité sûrs et pour encourager les familles dévouées.

Mohammad Mohammadi Bakhsh a déclaré : L'établissement de vols réguliers et continus vers l'île de Tonb Bozorg sera assuré en fournissant les installations aéroportuaires nécessaires pour faciliter les déplacements depuis certaines villes telles que Bandar Abbas et Bandar Lengeh vers cette île.