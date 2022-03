Les meilleures jeunes universités : 37 universités iraniennes dans le classement 2022

Le classement est basé sur les 13 mêmes indicateurs de performance que le classement phare THE World University Rankings, mais les pondérations ont été ajustées pour donner moins de poids à la réputation.

Les universités sont jugées sur l'ensemble de leurs missions principales - enseignement, recherche, transfert de connaissances et perspectives internationales - afin de fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées disponibles.

Le classement 2022 comprend 539 universités, contre 475 en 2021.

251 autres institutions sont répertoriées avec le statut de «rapporteur», ce qui signifie qu'elles ont fourni des données mais n'ont pas rempli nos critères d'éligibilité pour recevoir un classement.

L'Université des sciences médicales du Kurdistan est en tête des universités iraniennes, se classant au 67e rang avec 2 958 étudiants équivalents temps plein, 10,6 étudiants par personnel, 3% d'étudiants internationaux et un ratio de 51:49 étudiants femmes / hommes.

En 2019, 13 universités iraniennes figuraient dans ce classement parmi 351 universités, en 2020, le nombre d'universités est passé à 20.

Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris est la meilleure jeune université du monde pour la première fois cette année, la Nanyang Technological University de Singapour l'année dernière passant à la deuxième place.

Hong Kong compte trois établissements dans le top 10, plus que tout autre territoire, tandis que la France est le pays le plus représenté dans le top 20, avec cinq établissements dans ce groupe.

L'Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-Bas est la nouvelle entrée la plus élevée du classement, à la quatrième place.

L'Inde et la Turquie dépassent le Royaume-Uni pour devenir les pays les plus représentés dans l'ensemble, avec 40 établissements chacun. Le Royaume-Uni partage la troisième place avec l'Iran (les deux ont 37 universités).