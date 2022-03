La marque standard nationale de l'Iran doit être digne de confiance sur les marchés nationaux et étrangers (Président)

S'exprimant jeudi lors de la réunion du Conseil suprême de la normalisation, le président Ebrahim Raïssi a apprécié le début des mesures nécessaires pour promouvoir la position de l'Organisation nationale iranienne de normalisation et a déclaré : «Les indicateurs standards des biens et services doivent être soigneusement développés et appliqués pour être fiables à la fois pour la population du pays et sur les marchés régionaux et internationaux».

Le président a déclaré que l'Organisation nationale de normalisation de l'Iran représente le peuple en garantissant la sécurité, la qualité et la santé des biens et des services, notant «L'Organisation nationale de normalisation a un rôle très important dans la protection des droits des personnes, la satisfaction du public et la protection de l'environnement».

«L'Organisation nationale de normalisation est une organisation nationale et gouvernementale chargée de contrôler les biens et services, de protéger la qualité de la production nationale et de gagner la confiance des gens, et sur cette base, on peut dire que cette organisation joue un rôle important dans le renforcement de la Capitale».

Au final, a souligné le président que les exportations devraient prospérer et se développer de jour en jour, et cela n'est pas possible sans un rôle actif et professionnel de l'Organisation nationale de normalisation. Par conséquent, les indicateurs standard doivent être si précis que lorsque les biens et services reçoivent la marque standard nationale, il n'y a pratiquement aucun doute sur le niveau de qualité du produit ou du service, a-t-il déclaré.