Selon l'IRNA depuis l'Organisation de la Culture et de la Communication islamiques, Nizamuddin Zahedi, ambassadeur du Tadjikistan en Iran et deux groupes artistiques de théâtre nommés « Ferdowsi » et » Laal Badakhshan » du Tadjikistan qui s'étaient rendus dans notre pays pour participer au 40e Festival international de théâtre Fajr, ont été reçu lundi 14 février à la Organisation de la culture et de la communication islamiques où ils ont rencontré Mohammad Mehdi Imanipour, le chef de l’organisation.

Il a décrit la visite du Président iranien, Ebrahim Raïssi, au Tadjikistan comme un signe de l'importance d'élargir les relations et de planifier le développement de la coopération bilatérales.

« Il semble qu'avec les actions conjointes des deux pays, les capacités existantes pour le développement des relations tadjiko-iraniennes dans tous les domaines d'intérêt peuvent être utilisées de manière fructueuse à l'avenir », a-t-il fait valoir.

Faisant référence à la visite du groupe des arts du spectacle du Tadjikistan en Iran, l'ambassadeur tadjik en poste à Téhéran a déclaré : « L'échange de délégations culturelles et artistiques entre le Tadjikistan et l'Iran conduira à la solidarité entre la culture et aux relations amicales entre les peuples des deux pays. »

Le diplomate a suggéré d'organiser la Semaine culturelle du Tadjikistan en Iran et a déclaré : « Puisque les relations culturelles sont la base des relations internationales, le Tadjikistan envoie ses personnalités culturelles et artistiques les plus importantes en République islamique d'Iran, ce qui souligne l'importance de l'amitié et des relations avec l'Iran. »

