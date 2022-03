Nucléaire : le parlement iranien a mis en garde contre un accord sans garantie

Selon le correspondant parlementaire de l'IRNA, lors d'une séance publique aujourd'hui - dimanche 20 février, la déclaration a été lue par 250 représentants adressés au président.

Le texte intégral de cette déclaration est le suivant :

M. Raïssi, Président de la République islamique d'Iran,

Les négociations de l'Iran sur la levée des sanctions oppressives contre la nation iranienne ont atteint un point critique. :

1- L'État tyrannique et terroriste des États-Unis, ainsi que les alliés suivistes des États-Unis, c'est-à-dire les trois pays européens, au cours des huit dernières années ont montré qu'ils n'avaient adhéré à aucun engagement et n'avaient utilisé aucun moyen de porter atteinte aux intérêts du peuple iranien. Et même contre toutes les lois internationales, ils ont également interdit les médicaments contre la nation iranienne, et sur cette base, nous devrions tirer les leçons des expériences passées et ne pas conclure d'accord avec ceux qui ne tiennent pas leur promesse, en considérant les intérêts de la nation iranienne comme la ligne rouge et sans obtenir les garanties nécessaires.

2. Le gouvernement terroriste des États-Unis et d'autres pays qui ont rompu l’accord nucléaire doit s'assurer qu'ils ne quittent plus le JCPOA.

3. Le régime américain et les autres pays membre du JCPOA doivent s'engager à ne pas utiliser le mécanisme de déclenchement.

4. Le régime américain et les trois pays européens doivent s'engager auprès du peuple iranien à lever les sanctions contre le peuple iranien sous les faux prétextes du nucléaire, du terrorisme, des missiles et des droits de l'homme, y compris la levée des sanctions.

5. Au sein du pouvoir exécutif, les États-Unis et les autres membres occidentaux du JCPOA doivent d'abord remplir leurs obligations à l’égard des sanctions, et après que l’Iran ait vérifié la levée concrète des sanctions, l’Iran replisserait ses obligations.

6- Selon l'article 7 de la loi d'action stratégique de l'Assemblée islamique, le gouvernement de la République islamique d'Iran est tenu de faire rapport à l'Assemblée islamique sur le respect des obligations occidentales en matière de levée des sanctions, en particulier les sanctions pétrolières et bancaires et le retour de l'argent d'exportation par la banque sans aucun problème, et s'il est approuvé, le parlement pourrait prendre des mesures pour réduire les activités nucléaires.