Les entreprises finlandaises sont impatientes d'investir à Chabahar

L'ambassadeur de la République de Finlande à Téhéran, Kari Kahiluoto, s’exprimant mardi 22 février à l’occasion d’une réunion avec Nasrollah Ebrahimi, chef de l'Organisation de la zone franche de Chabahar dans le sud de la province Sistan-et-Baluchestan, a déclaré : « En raison du poids stratégique de Chabahar et son emplacement sur les corridors Nord-Sud et Est-Ouest et l'accès de cette région à l'Asie centrale ainsi que son importance à l’échelle internationale, nous avons décidé d’effectuer une visite à Chabahar et de nous mettre au courant des activités économiques, commerciales et de transit de cette région. »

Selon le diplomate, les entreprises finlandaises, sont impatients d'assister et d'investir à Chabahar et sont notamment intéressées à intervenir pour la fourniture d'équipements portuaires, des dessalinisateurs et autres équipements liés au secteur énergétique. Nous espérons que les investisseurs et hommes d'affaires finlandais pourront prendre les mesures nécessaires pour être présents à Chabahar », a encore déclaré son Excellence M.Kari Kahiluoto.

Pour sa part Nasrollah Ebrahimi, chef de l'Organisation de la zone franche de Chabahar s’attardant sur la place ultra stratégique de cette région iranienne a indiqué : « La Finlande, membre de l’Union européenne, entretient des relations commerciales avec la Russie et la Chine, un atout permettant de bénéficier du plein potentiel des secteurs privés iraniens, chinois, russes et finlandais. »

