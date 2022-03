L'envoyé iranien pour les affaires afghanes s'entretient avec deux ministres talibans

Téhéran (IRNA)- Le représentant spécial de l'Iran pour l'Afghanistan a rencontré les ministres afghans des affaires étrangères et de l'énergie pour discuter de la situation économique, des relations bilatérales et de la question de l'eau et de l'énergie dans le pays.

Hassan Kazemi Qomi, envoyé spécial du président iranien pour l'Afghanistan, a rencontré aujourd'hui (mercredi) le ministre des Affaires étrangères Maulvi Amir Khan Mottaqi et le ministre taliban de l'Énergie et de l'Eau, le mollah Abdul Latif Mansour. Selon le ministère taliban des Affaires étrangères, la réunion a porté sur la situation en Afghanistan et la coopération entre les deux pays pour investir dans les mines, l'agriculture, l'énergie et les chemins de fer. La situation économique de l'Afghanistan, les relations politiques et les développements positifs ont été parmi les sujets importants de la réunion. Au cours de la réunion, Mottaqi a qualifié les pourparlers entre les responsables iraniens et afghans de fructueux et a souligné la nécessité de renforcer les relations. Toujours au cours de la réunion, le ministre taliban de l'énergie et de l'eau a annoncé la position du groupe sur l'eau et l'électricité.