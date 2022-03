Evacuations des Iraniens : Homa se dit "pleinement prêt" à lancer des vols extraordinaires vers l'Ukraine

Hossein Jahani dans une interview avec le journaliste économique de l'IRNA ce jeudi 24 févroer au sujet d’éventuels vols extraordinaires de la République islamique d'Iran reliant Téhéran et Kiev a ajouté : « Homa n'a actuellement aucun vol vers l'Ukraine, mais la compagnie est tout à fait prêt à rapatrier les Iraniens d'Ukraine sur demande et dès qu’elle obtienne un permis de vol. »

« Une fois autorisés, les vols spéciaux de Homa seront opérés sur la route Téhéran-Kiev », a-t-il encore déclaré.

Selon l'IRNA, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Ukraine a annoncé ce jeudi 24 février 2022: « Tous les Iraniens résidant doivent faire de leur possible pour quitter l'Ukraine. »

La déclaration adressée aux compatriotes vivant en Ukraine a conseillé que si les conditions pour quitter l'Ukraine ne sont pas réunies, ils doivent être stationnés dans des endroits sûrs et des abris introduits par les autorités municipales et provinciales et ne doivent pas s'approcher des lieux militaires et sensibles.

Se référant aux développements en Ukraine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a ajouté : « Dès le début des troubles en Ukraine, un cellule de gestion de crise a été formée au ministère des A.E., et le Chef de la diplomatie M. Amir Abdollahian suit activement et personnellement la situation des Iraniens en Ukraine. »