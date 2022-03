L’ambassade d'Iran à Kiev appelle les Iraniens résidant en Ukraine à saisir tous les moyens pour partir

Selon l'IRNA, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Ukraine a annoncé ce jeudi 24 février 2022: « Tous les Iraniens résidant doivent faire de leur possible pour quitter l'Ukraine. »

La déclaration adressée aux compatriotes vivant en Ukraine a conseillé que si les conditions pour quitter l'Ukraine ne sont pas réunies, ils doivent être stationnés dans des endroits sûrs et des abris introduits par les autorités municipales et provinciales et ne doivent pas s'approcher des lieux militaires et sensibles.

Nous essayons de faire sortir les Iraniens d'Ukraine avec quelques vols spéciaux (Porte-parole du ministère iranien des A.E.)

Le porte-parole de notre ministère des Affaires étrangères a également déclaré il y a quelques heures « Nous essayons de faire sortir nos compatriotes vivant en Ukraine de certaines parties du pays avec un ou plusieurs vols privés. »

Se référant aux développements en Ukraine, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a ajouté : « Dès le début des troubles en Ukraine, un cellule de gestion de crise a été formée au ministère des A.E., et le Chef de la diplomatie M. Amir Abdollahian suit activement et personnellement la situation des Iraniens en Ukraine. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a déclaré qu'en publiant deux déclarations, nous avons averti les citoyens iraniens de rester à l'écart des points sensibles, et aujourd'hui une troisième annonce a été émise, ajoutant : « Il y a une ligne de contact 24 heures sur 24 en Iran et à l'ambassade. Nous sommes en contact avec les deux parties engagées dans le conflit et nous avons souligné que la sécurité de nos compatriotes est une priorité pour nous. »

« En raison de la situation en Ukraine depuis les 10 derniers jours, aucun pays n'a été en mesure d'évacuer ses citoyens par voie aérienne », a-t-il encore déclaré.

« Le ministère des Affaires étrangères tente d'obtenir un permis pour un ou plusieurs vols spéciaux permettant aux Iraniens de quitter certaines parties de l'Ukraine. Bien sûr, nous ne resterons pas les bras croisés, et nous prenons toutes les mesures sur le terrain, et pour le moment il n'y a aucun problème pour que les Iraniens quittent l'Ukraine », a encore expliqué le diplomate.