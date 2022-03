Conversation téléphonique Raïssi-Poutine : L’élargissement de l'OTAN représente une «menace sérieuse» pour les pays indépendants

Téhéran - IRNA - Les Présidents de la République islamique d'Iran et de la Fédération de Russie, Ebrahim Raïssi et Vladimir Poutine, se sont entretenus au téléphone des dernières évolutions internationales dont la crise ukrainienne et des pourparlers nucléaires à Vienne.

Lors d'une conversation téléphonique avec le Président russe Vladimir Poutine jeudi soir, Ebrahim Rassi a souligné que l'expansion de l'OTAN vers l'est était source du conflit. « L'expansion de l'OTAN représente une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité des pays indépendants dans différentes régions », a-t-il insisté. Le Président a exprimé l'espoir que ce qui se passait profiterait aux nations et à la région. L’élargissement de l'OTAN représente une « menace sérieuse » pour les pays indépendants (Raissi) Se référant aux pourparlers sur le nucléaire en cours à Vienne, Ebrahim Raïssi a déclaré que la République islamique d'Iran cherchait un accord durable, et non pas fragile. Toujours lors de cette conversation téléphonique, le Président russe Vladimir Poutine a décrit la situation actuelle comme une réponse légitime à des décennies de violations par l’Occident des traités de sécurité et aux pour saper la sécurité de son pays. Saluant la coopération active de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Président russe a souligné l'importance de poursuivre les consultations entre les deux parties. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench