Les USA dessinent une nouvelle carte de la sécurité dans différentes parties du monde (responsable iranien)

Se référant à la conversation téléphonique entre les présidents iranien et russe, Jamshidi a déclaré que les pourparlers entre mon président et Poutine tournaient autour des pourparlers nucléaires, et assurer le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux signés lors de la récente visite de M. Raisi à Moscou.

Jamshidi a ajouté que l'Iran avait une variété de pourparlers avec de nombreux pays, comme les conversations téléphoniques qui ont eu lieu récemment entre le président de la République et son homologue français, et que des pourparlers avec Poutine étaient prévus il y a cinq jours. Selon lui, ceux qui connaissent l'ambiance diplomatique savent que la coordination des pourparlers diplomatiques, notamment entre chefs d'Etat, demande du temps et ne se déroule pas le même jour ni à la même heure.

L'assistant politique du bureau présidentiel a expliqué que parmi les sujets soulevés par Poutine lors de son appel avec les deux dirigeants figurait la question des développements en Europe de l'Est et en Ukraine.

Le président Raïssi a expliqué la position officielle de l'Iran à cet égard et a déclaré que la politique déclarée et pratique de la République islamique est l'engagement maximal avec tous les pays du monde.

Jamshidi a poursuivi : Au cours des six derniers mois, le gouvernement iranien a prouvé qu'il traitait politiquement avec tous les pays. Le président de la République a effectué quatre visites à l'étranger, au cours desquelles il a signé divers accords dans le cadre du renforcement des capacités économiques du pays et de la création de liens constructifs entre l'Iran et divers pays.

Il a souligné que l'Iran, à un moment où il souhaite une interaction maximale avec tous les pays, est pleinement attentif aux développements sécuritaires et stratégiques qui se produisent dans la région et dans le monde.

Jamshidi a expliqué que les Américains sont en train d'élaborer de nouveaux plans de sécurité dans diverses régions d'Asie occidentale et du golfe Persique, ainsi qu'en Asie orientale et en Europe. Il a ajouté que ce qui se passe en Ukraine est en fait un développement aux racines géopolitiques et démographiques.

Après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, l'OTAN s'est formée pour trouver un front militaire entre les pays occidentaux avec le pivot de l'Amérique pour tenir tête à l'Union soviétique, après l'effondrement de cette union avec le Pacte de Varsovie, l'OTAN a continué d'exister, et c'est cette question qui inquiète le président russe.

Il a continué: L'OTAN, qui prétend vouloir assurer la sécurité des pays occidentaux, s'est, au cours des trente dernières années, élargie dans différentes régions, et contrairement à ses engagements sécuritaires avec la Russie, il a mené une expansion militaire en Europe en cinq étapes, il cherche également de nouveaux partenariats dans la région du golfe Persique. Aujourd'hui, la question de la présence de l'Otan en Asie de l'Est se pose pour contraindre la Chine.

Enfin, l'assistant politique du cabinet du président de la République a confirmé que les préoccupations sécuritaires des Russes sont compréhensibles par nous et par tous ceux qui ont connaissance de la question des relations internationales, ajoutant : Dans le même temps, nous avons affirmé que le dialogue et la voie diplomatique sont le moyen de soulever ces préoccupations, et que les intérêts et la vie des civils doivent être préservés.