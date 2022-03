L'équipe iranienne d'escrime junior devient vice-champion de Sabre asiatique

Selon l'IRNA, Au championnat asiatique d'escrime junior au sabre en Ouzbékistan, l'équipe de jeunes de notre pays est devenue la deuxième.

L'équipe iranienne d'escrime junior composée de Nima Aghaei, Sam Zolghadri, Mobin Razavi et Amir Mohammad Mirshafiei et entraînée par Mojtaba Abedini et Masoud Fotouhi a affronté ce samedi ses rivaux.

Lors du match final, elle a accepté la défaite contre l'Ouzbékistan et se contente de la médaille d'argent.

