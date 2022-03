Le président Raïssi met l'accent sur le développement des relations stratégiques Téhéran-Damas

Le président iranien, lors d'une réunion lundi avec le directeur invité de la direction générale de la sécurité syrienne, le général de division Ali Mamlouk, a salué la résistance du peuple syrien contre les groupes terroristes et a appelé à la protection de l'intégrité territoriale du pays.

«L'animosité des puissances arrogantes contre les nations de la région n'a pas diminué et les États-Unis cherchent à maintenir les problèmes de sécurité et économiques qu'ils ont créés pour la Syrie sous une forme différente», a déclaré le président iranien.

Concernant les relations profondes entre Téhéran et Damas, Raïssi a noté que les deux nations ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. «La Syrie est la ligne de front de la lutte contre le régime sioniste et l'unité des pays et nations musulmans est nécessaire pour contrer les actions de ce régime», a déclaré le président iranien.

Il a souligné l'importance d'améliorer la coopération économique bilatérale entre Téhéran et Damas et a déclaré : «Les obstacles existants à la promotion des relations économiques doivent être éliminés et les relations stratégiques actuelles entre les deux parties doivent être développées».

Mamlouk, pour sa part, a adressé les chaleureuses salutations du président syrien Bachar al-Assad au peuple et au gouvernement iraniens et a déclaré que Damas n'oublierait jamais le soutien de Téhéran à la Syrie dans la lutte contre les terroristes.

Il a également déclaré : « La Syrie est vigilante quant à l'action de certains pays arabes pour normaliser les relations du régime sioniste ».

Lors d'une réunion dimanche avec Mamlouk, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale (SNSC) iranien, Ali Shamkhani, a déclaré que la présence illégale des forces d'occupation américaines en Syrie était le principal obstacle à l'établissement de la paix et de la sécurité dans ce pays déchiré par la guerre.

Shamkhani a ajouté que les États-Unis jouent un rôle destructeur dans le monde en créant des crises régionales et mondiales afin de dominer d'autres pays et de piller leurs ressources et a déclaré : Poursuivant le même objectif, la présence américaine en Syrie est le plus grand obstacle à la réalisation de la paix et de la stabilité dans le pays aujourd'hui.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a rencontré lundi soir à Téhéran le général Ali Mamlouk.

Au cours de la réunion, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'état actuel des relations bilatérales, en particulier dans le domaine diplomatique, ainsi que sur les développements régionaux et internationaux les plus importants.