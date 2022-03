La présence américaine entrave la paix et la stabilité en Syrie (Shamkhani)

Ali Shamkhani a blâmé les États-Unis pour leurs mouvements politiques et sur le terrain visant à armer, former et diriger des groupes terroristes en Syrie.

Expliquant le rôle destructeur des États-Unis dans la création de crises régionales et mondiales visant à dominer le monde et à piller leurs ressources,

Shamkhani a déclaré que la présence des États-Unis en Syrie, qui a été faite dans le même but, est le plus grand obstacle à la paix et à la stabilité dans le pays.

Il a décrit la propagation du terrorisme, de l'insécurité et du changement ethnique avec des objectifs séparatistes comme les principales stratégies des puissances hégémoniques en Syrie, déclarant : « Malheureusement, certains voisins de la Syrie jouent dans le terrain de jeu dressé par les ennemis contre la stabilité et la sécurité dans le Région."

Evoquant les bonnes relations entre l'Iran et la Syrie, le haut responsable iranien de la sécurité a souligné la nécessité d'adopter des solutions appropriées pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des accords Téhéran-Damas, notamment dans le domaine économique.

Mamlouk, pour sa part, a admiré l'Iran pour sa lutte contre le terrorisme américain et a souligné la poursuite de la coopération Téhéran-Damas.

Évoquant les importantes opportunités économiques de coopération conjointe entre l'Iran et la Syrie dans divers domaines, Mamlouk a déclaré que la présence d'entreprises et d'activistes économiques iraniens en Syrie, ainsi que la poursuite de la coopération conjointe dans les secteurs économique et commercial, créent des avantages durables pour les deux pays.