Ardabil se prépare à organiser l'événement de la capitale du tourisme de 2023

Parce que la province organisera un événement international à Ardabil, la capitale du tourisme des pays membres de l'ECO en 2023 pendant un an, toutes les institutions concernées doivent prendre les mesures nécessaires et faire des efforts pour accueillir correctement cet événement international, a-t-il expliqué.

Le secteur du tourisme est considéré comme le moteur de l'économie dans le monde, et sa prospérité affecte directement la prospérité économique d'autres régions, donc, pendant l'épidémie de coronavirus, avec la fermeture des centres touristiques et l'absence de touristes et de voyages , nous avons subi de nombreuses pertes économiques dans tous les domaines , a-t-il déclaré.

Ardabil, avec une population d'environ 1,248 million d'habitants, est adjacente aux provinces de Gīlān, Zanjān et de l'Azerbaïdjan oriental, et le tourisme, ainsi que l'agriculture et l'industrie, sont considérés comme les trois axes de développement de la région.