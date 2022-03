L'ambassadeur d'Iran et le représentant du Président russe discutent des évolutions régionales

Selon l'IRNA, l'ambassadeur d'Iran à Moscou, Kazem Jalali, a mentionné la rencontre avec Zamir Kabulov aujourd'hui (mercredi) 2 mars sur son compte Facebook et a écrit : « Lors de cette réunion, nous avons discuté de questions liées aux relations bilatérales et aux développements dans la région. Nous avons échangé des points de vue. »

L'Iran et la Russie entretiennent une coopération étendue sur la scène régionale, et les deux pays discutent et se consultent régulièrement sur des questions importantes dans la région, dont notamment l'Afghanistan et la situation dans le Caucase du Sud.

« La coopération Téhéran-Moscou dans la région a renforcé la stabilité et la sécurité régionales, et les deux pays travaillent ensemble pour résoudre les problèmes régionaux, ce qui a un impact positif sur les interactions régionales », a fait valoir le diplomate iranien.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench