Le président américain prolonge l'urgence nationale contre l'Iran

Dans un autre acte de mauvaise foi au milieu des pourparlers en cours à Vienne qui, selon les diplomates, progressent vers un éventuel accord, dans un communiqué jeudi, le président américain Joe Biden a prolongé d'un an l'urgence nationale contre l'Iran.

Les actions et les politiques du gouvernement iranien continuent de représenter une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis, indique le communiqué.

«Par conséquent, conformément à l'article 202 (d) de la loi sur les urgences nationales (50 U.S.C. 1622 (d)), je maintiens pendant 1 an l'urgence nationale concernant l'Iran déclarée dans le décret 12957», a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, des diplomates participant au huitième cycle de négociations dans la capitale autrichienne ont déclaré qu '«un accord est à portée de main» à condition que les questions restantes et resserrées soient résolues.

Les pourparlers de Vienne ont commencé en avril dernier entre l'Iran et les autres parties à l'accord iranien sur l'hypothèse que les États-Unis, sous l'administration Biden, sont prêts à abroger la soi-disant politique de pression maximale contre Téhéran.

Plus tôt, le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne, Enrique Mora, qui coordonne les pourparlers de Vienne, a tweeté que "nous sommes aux dernières étapes des #ViennaTalks sur #JCPOA".

L'ancien président américain Donald Trump a lancé la campagne de pression maximale après avoir retiré les États-Unis de l'accord avec l'Iran, officiellement appelé le Plan d'action global conjoint (JCPOA), en 2018 et a déclenché ce qu'il a appelé les sanctions "les plus sévères jamais" contre la République islamique.

Une question clé sur laquelle l'Iran et les États-Unis sont maintenant pleinement d'accord est que la campagne de pression maximale des sanctions a échoué.

Cependant, depuis le début des pourparlers, les États-Unis ont pris plusieurs mesures qui vont à l'encontre de leur affirmation de favoriser la diplomatie, notamment l'imposition de plusieurs nouvelles séries de sanctions anti-iraniennes.

Lundi, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a menacé que Washington était prêt à «s'éloigner» si l'Iran faisait preuve d'«intransigeance à faire des progrès».

L'Iran a soutenu que si les pourparlers de Vienne ne débouchent pas sur un accord, les États-Unis et ses trois principaux alliés européens sont à blâmer en raison de leur incapacité à garantir leur stricte adhésion au JCPOA.