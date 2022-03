Grossi : le JCPOA ne se réalisera si l'Iran et l'AIEA ne s’accordent pas

« Depuis la nomination de M. Eslami, nous avons eu des réunions régulières et essayé de résoudre divers problèmes. J'ai eu des conversations fructueuses avec M. Islami. », a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a rapporté l’IRNA.

« Comme l'a dit M. Eslami, il y a encore des questions spécifiques qui doivent être clarifiées, et les deux parties ont essayé, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de succès dans ce domaine, et nos experts ont essayé de se parler dans une structure systématique. Et nous avons essayé d'adopter une approche pragmatique. », a ajouté Grossi.

« L’énergie nucléaire a un grand potentiel et est importante pour le développement des pays. Compte tenu de tous les problèmes, y compris le réchauffement climatique, le ralentissement économique causé par Coronavirus, nous arriverons à la conclusion qu'il est très important de produire une énergie respectueuse de l'environnement, y compris l'énergie nucléaire. », a souligné le chef de l’AIEA.

Le maintien de l'indépendance de l'agence est important

« Notre programme n'est dirigé par aucun pays et notre travail n'est sous le contrôle d'aucun pays. Ce qui est important, c'est de maintenir l'indépendance de l'agence. », a-t-il déclaré en réponse à une question sur la durée pendant laquelle l'AIEA est censée citer les documents d'espionnage fournis à cette organisation internationale par des espions sionistes.