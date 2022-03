Riyad veut nouer des relations avec Téhéran (Amirabdollahian)

Les relations diplomatiques entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite ont été suspendues sur la base de la propre décision de Riyad. Ces relations, au cours des années précédant la (la dernière rupture), étaient relativement stables, basées sur l'invitation de l'Iran à construire de bonnes relations, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne à l’IRNA.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que les deux pays diffèrent dans leurs positions et leurs visions sur certaines questions régionales, mais contenir ces différences par les deux parties sert également les intérêts de leurs peuples et des pays amis et frères.

Au cours de l'année précédente, nous avons tenu 4 cycles de dialogue avec l'Arabie saoudite ; Ces négociations ont créé une bonne ambiance et ont également obtenu des résultats, même s'ils sont modestes. Nous sommes heureux que l'Arabie saoudite ait pris la voie du dialogue et, par conséquent, aller dans cette direction donnerait des résultats positifs, a-t-il ajouté.

L'amélioration des relations et de la coopération est dans l'intérêt des deux pays, a insisté le ministre iranien en soulignant que la politique absolue du l’administration actuelle iranienne est basée sur les relations avec les voisins.

Il a également évoqué la crise yéménite et a noté que la solution à cette crise n'est pas militaire. Le Yémen est lié à toutes les couches du peuple yéménite, et donc la solution à la crise doit être politique et par le dialogue yéménite-yéménite, loin de toute ingérence étrangère, et en vue de lever le siège et d'arrêter la guerre dans ce pays.