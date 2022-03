Rencontre bilatérale Bagheri-Mora à Vienne

Selon le correspondant politique de l'IRNA, une réunion bilatérale a eu lieu entre Ali Bagheri, le négociateur en chef de la République islamique d’Iran, et Enrique Mora, le coordinateur des pourparlers de Vienne.

Hier, une réunion bilatérale s'est tenue entre les délégations négociatrices de la République islamique d'Iran et de la Russie, présidée par Ali Bagheri et Mikhail Ulyanov. Le négociateur en chef de notre pays a également rencontré Enrique Mora, le coordinateur des pourparlers, avant sa rencontre bilatérale avec Oulianov.

Toujours hier à Vienne, une réunion bilatérale s'est tenue entre les délégations négociatrices de la République islamique d'Iran et de la Chine, présidée respectivement par Ali Bagheri et Wang Qun.

Le huitième cycle de pourparlers, qui a débuté le 27 février à Vienne, est l'un des plus longs cycles de pourparlers, les participants complétant un projet de texte d'accord et décident toujours de certaines questions litigieuses.

Ce dimanche le ministre saoudien des Affaires étrangères et Josep Borrell ont également discuté des pourparlers de Vienne.

Le Chef de la politique étrangère de l'UE et le Ministre saoudien des affaires étrangères ont discuté de l'Iran en marge de la Conférence de Munich (CM) sur la Sécurité.

Les médias internationaux ont rapporté dimanche soir que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, avait rencontré le Chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, en marge de la Conférence de Munich sur la Sécurité.

Selon le site Arab News, les deux parties ont discuté du programme nucléaire iranien et des pourparlers internationaux en cours à Vienne. Les soi-disant « efforts » visant à mettre fin aux prétendus « abus » du mouvement révolutionnaire et populaire des Houthis (Ansarullah) étaient également au cœur de la rencontre entre Borrell et Faisal bin Farhan.

L'Arabie saoudite à la tête d’une coalition d’agression est intervenue militairement en mars 2015 depuis les attaques aériennes, terrestres et maritimes avec le soutien des pays occidentaux sont courants. Riyad accuse Ansarallah du Yémen des abus liés à la guerre alors que selon les militants des droits de l'homme, lui-même est coupable des crimes de guerre.

