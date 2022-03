Iran : 35e Festival international Kharazmi

Selon l’IRNA, Lors du 35e Festival international de Kharazmi, trois lauréats d'Italie, de France et de Chine et neuf lauréats nationaux ont été présentés aujourd'hui en présence du président de la République islamique d’Iran, du ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie, du ministre de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale et du vice-président pour Science et technologie.

L'Iran organise tous les ans des festivals internationaux de science. Le Festival international Kharazmi des sciences fondamentales et le festival annuel de recherche médicale Razi ont pour objectif de promouvoir la recherche originale en science, en technologie et en médecine en Iran.

Le Prix international Kharazmi, attribué par l'Institut de la Recherche iranien pour la Science et la IROST a comme objectif d'honorer les efforts effectués par les chercheurs, inventeurs et les innovateurs du monde entier.

L'attribution de ce prix est effectuée à Téhéran et sa périodicité est annuelle.