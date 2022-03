Cinéma iranien : « Les louveteaux de la Vallée de Pomme » se présentent en Suède

Selon IRNA, depuis les Relations publiques de la fondation cinématographique de Farabi basé à Téhéran, le film « Les louveteaux de la Vallée de Pomme » réalisé par Fereydoun Najafi et produit par Majid Barzegar sera projeté lors de sa dernière apparition internationale dans la section panorama pour enfants du 39e Festival du film de BUFF Malmö en Suède.

« Les louveteaux de la Vallée de la Pomme » a remporté la Licence d'Or et le prix du meilleur film, scénario, interprétation et prix spécial du jury international en Iran. Le film a déjà été projeté dans la section Panorama du 26e Festival pour Enfants et Adolescents de Schlingel en Allemagne et a été bien accueilli par le public.

Tourné dans la région de Kouhrang dans la province de Chaharmahal et Bakhtiari « Les louveteaux de la Vallée de la Pomme » raconte le voyage aventureux d’un garçon de 11 ans obligé à se déguiser en fille et dont le père est un meurtrier en fuite. Pour sauver sa vie de la menace de la tribu et de la famille de la victime, il est forcé de quitter son village et de commencer un voyage aventureux en portant une robe de fille. À la fin du voyage, il se trouve devant de nouveaux faits sur sa mère décédée selon les dires et sur l'innocence de son père.

Le 39ème Festival du Film Suédois BUFF Malmö aura lieu du 19 au 25 mars 2022.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench