Cinéma iranien : le scénario de « La Valise » remporte deux prix mondiaux

Selon l'IRNA, Amin Mokhtari, le scénariste du court métrage « La Valise » remporte le prix d'excellence en écriture de scénario à la 27e édition du Prix du carnaval mondial de Singapour. Il a également reçu un diplôme honorifique du Concours des prix du scénario américain d'Hollywood.

Le Carnaval international du film de Singapour accueille les prix annuels WFC pour créer un réseau actif et croissant de cinéastes indépendants du monde entier. L'événement aide les cinéastes indépendants à développer leur carrière dans un domaine hautement compétitif en montrant leur travail sur une plate-forme mondiale et en gagnant du prestige et des récompenses.

Le concours American Screenplay Awards est conçu pour identifier les jeunes talents dans le domaine de l'écriture de scénarios et son objectif principal est de présenter les meilleurs scénarios au monde professionnel et de faciliter la production.

« Au milieu de la route, le jeune couple décide de passer la nuit chez un ami en banlieue, mais les choses ne se passent pas comme elles le devraient... », Peut-on lire dans le résumé du film.

