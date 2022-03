Le président Raïssi félicite son homologue arménien pour son élection

Dans son message, Raïssi a décrit les liens historiques et culturels et les liens amicaux entre les peuples des deux pays, au cours des trois dernières décennies, comme un terrain solide et sûr pour l'expansion des relations globales entre les deux pays.

Le président a ajouté que cela peut profiter aux intérêts des deux parties et contribuer à renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.

Raïssi a également exprimé l'espoir que les deux pays utiliseraient les expériences passées et tireraient parti de leur "volonté et de leurs efforts" pour ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations.