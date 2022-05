Selon l’IRNA depuis les Relations publiques du ministère de la Défense, le général de brigade, Ashtiani, Ministre de la Défense et de la Logistique des Forces Armées, alors qu'il assistait à une cérémonie en présence du personnel de ce ministère, tout en félicitant le Nouvel An et l’avènement du mois sacré du Ramadan, a déclaré : « Nous remercions Dieu Tout-Puissant que nous servons dans un pays qui est sous la direction du Guide Suprême, l’honorable ayatollah Khamenei, et que son système est basé sur la règle et les mœurs des Infaillibles (PSL). »

Le général de brigade Ashtiani, déclarant que les forces armées en tant que soldats du Guide suprême ont un rôle important dans le renforcement de la société islamique, a ajouté : « Nos racines et notre culture sont dérivées de la culture d'Achoura (qui est celui du sacrifice et de la mort en martyr pour la cause de Dieu et de l’Islam noble ». Par conséquent, l'industrie de la défense jouera un rôle important et responsable dans la planification de l'avenir d'un Iran puissant et dans la réalisation d'objectifs sublimes. »

