L'Iran proteste contre le traitement violent d'une demandeuse d'asile iranienne par la police danoise

Dans une lettre adressée au ministre danois de l'Immigration Mattias Tesfaye, Kazem Gharibabadi a protesté contre le traitement violent et inhumain d'une demandeuse d'asile iranienne par la police danoise, a rapporté l’IRNA dimanche.

Dans la lettre, Gharibabadi a expliqué que l’acte de l’Etat danois de renvoyer la demandeuse d'asile iranienne avec ses deux enfants et l'a séparée de son fils âgé d'un an, qui est resté au Danemark avec son père, est contre l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques interdisent le harcèlement et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Dans une autre partie de la lettre, ce haut responsable iranien est indiqué : « Les vidéos et photos publiées montrent que quatre personnes ont violemment maintenu cette citoyenne iranienne au sol. Une personne en civil apporte également des menottes de l'intérieur de la voiture pour empêcher la femme de bouger. Selon certaines informations, cet acte brutal aurait eu lieu sous les yeux des jeunes enfants de cette femme. »

Le Secrétaire général du Haut Conseil des droits de l'homme de la République islamique d’Iran, tout en exprimant sa protestation contre le traitement physique violent de citoyens iraniens par la police danoise, a appelé le Ministre de l'immigration et les autres autorités danoises compétentes à s'abstenir d'imposer des doubles standards aux nationaux iraniens, à indemniser les dommages moraux et matériels causés à cette victime de violences, et à empêcher son expulsion forcée. »