Amir Abdollahian : Les Américains imposent de nouvelles conditions à la levée des sanctions en dehors des négociations

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous sommes parvenus à des résultats dans des discussions techniques avec trois pays européens. »

« En même temps, nous avons annoncé notre opposition à la guerre et l'imposition de sanctions unilatérales. Nous ne considérons pas la solution en Ukraine comme une guerre et nous considérons la solution politique. Lors de ma visite à Moscou, nous avons convenu avec la partie russe que si nos lignes rouges étaient respectées lors des pourparlers de Vienne et que nous parvenions à un accord, la Russie ne serait pas un obstacle. », a ajouté Amir Abdollahian.

« La partie américaine a soulevé des exagérations au cours des deux ou trois dernières semaines, ce qui est contre certains paragraphes du texte. Dans le domaine de la levée des sanctions en dehors des négociations, ils sont intéressés à proposer et imposer de nouvelles conditions. Nous n'avons vu aucun intérêt à des pourparlers directs avec les États-Unis. Plusieurs fois, ils ont insisté pour négocier. Nous avons dit que si vous êtes de bonne foi, prenez une ou deux mesures pratiques. Nous avons explicitement dit à la partie américaine de ne pas mettre des bâtons ans la roue des pourparlers. », a souligné Amir Abdollhian.

« La voie de la diplomatie est toujours ouverte. Trois pays européens, la Chine et la Russie, ont critiqué l'extravagance américaine. », a-t-il déclaré.

« Nous continuerons sur la voie de la diplomatie pour parvenir à un accord digne, bon et durable. », a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères.

« Nous, dans le domaine diplomatique, sommes prêts à aider à renforcer la capacité des entreprises fondées sur la connaissance et à exporter leurs produits pour l'exportation et la création d'emplois. », a annoncé Amir Abdollahian à propos de la désignation de l’année 1400, par le Guide suprême de la République islamique d’Iran comme l’année de la Production.