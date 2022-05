Les ministres iranien et qatari de la route se rendent à Kish

Selon le rapport du samedi 9 avril de l’IRNA, Rostam Ghasemi, Ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran, et Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, Ministre des Transports et des Communications du gouvernement qatari, tiendront des réunions bilatérales dimanche et lundi 10 et 11 avril sur l'île de Kish au sud de l’Iran.

La visite s’effectue suite à l'ordre spécial du Président de la RII Ebrahim Raïssi, de profiter des potentiels touristique de la Coupe du Monde du Qatar et également suite à la rencontre de notre Ministre des Routes et du Développement Urbain avec son homologue qatari lors de la visite du Chef du gouvernement iranien à Doha.

Les deux Ministres se rencontreront pour discuter du soutien de l'Iran à la Coupe du monde 2022 au Qatar, y compris le lancement de lignes maritimes régulières reliant les ports des deux pays et un accord visant à utiliser davantage les compagnies aériennes commerciales qataries au-dessus de l'Iran. Les deux hommes signeraient également à cet effet des protocoles d'accord.

Au cours de cette visite, Saïd Mohammad, Secrétaire du Conseil suprême pour les zones franches, industrielles et économiques spéciales, accueillera des délégations iranienne et qatarie pour présenter les capacités et les potentiels de la zone franche méridionale de Kish et présenter à ses hôtes certaines attractions touristiques et infrastructures de transport de la région.