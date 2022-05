L’Iran délivre de visas gratuits pour les ressortissants étrangers pendant la Coupe du monde au Qatar

Selon la proposition, les citoyens des pays dont les équipes de football se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar peuvent demander un visa unique ou double de plus de deux mois et un séjour de 20 jours en postulant.

Également les ressortissants de tous les pays (à l'exception des ressortissants de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, de la Somalie, du Sri Lanka) qui sont éligibles pour les visas de tourisme, ainsi que les ressortissants des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada dont les procédures de demande de visa sont comme avant via une demande préalable et par le biais des vérifications nécessaires, en cas de présentation d'un billet depuis Doha, ils peuvent demander un visa gratuit à entrées unique, double et multiples avec une période de validité de deux mois et un séjour de 20 jours en enregistrant la demande et en saisissant l'image du billet dans le système prévu.

Les citoyens de tous les pays (à l'exception des pays mentionnés) qui soumettent une lettre du ministère des Sports et de la Jeunesse concerné concernant leur certificat de participation peuvent demander un visa. Ils doivent publier une photo du certificat émis par leur ministère des Sports concernés sur le site Web prévu et obtenir ainsi leur visa.

