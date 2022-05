L’échec du projet des sanctions américaines contre la Russie

Selon le correspondant économique de l'IRNA, les tensions entre la Russie et l'Ukraine se sont poursuivies au cours du mois dernier, ce qui a affecté les prix des vecteurs énergétiques dans le monde.

La guerre a commencé lorsque les États-Unis ont encouragé l'Ukraine à rejoindre l'OTAN, et cette question n'a pas été cachée à la Russie. Les tensions et les mouvements militaires ultérieurs des deux pays ont incité les États-Unis à annoncer des sanctions unilatérales contre la Russie, en particulier son industrie pétrolière et gazière.

Avec l'annonce des sanctions américaines contre le pétrole russe, le prix du pétrole, qui était passé au-dessus des 100 dollars le baril et avait même atteint 139 dollars le baril. Cet événement a fait grimper le prix des vecteurs énergétiques, en particulier l'essence, dans le monde et aux États-Unis et a établi de nouveaux records.

Cependant, bien que les États-Unis s'attendent à ce que les pays européens se conforment aux sanctions américaines, dans la pratique, en raison de la forte dépendance des pays européens vis-à-vis de l'énergie russe, qui comprend une part de 25 % de pétrole et 40 % de gaz de l’Europe, jusqu'à présent, les Européens n’ont pas rejoint les États-Unis dans l'imposition de sanctions contre la Russie.

Les pays européens s'inquiètent de nouvelles hausses des prix des vecteurs énergétiques ainsi que des produits de base tels que le pétrole et les céréales.

L'Europe est désormais confrontée à un large éventail de protestations sociales en raison de la hausse des prix, et la poursuite de cette situation pourrait conduire à des crises généralisées pour les pays européens.

L'effet des sanctions ne se limite pas à l'énergie

Dans une interview accordée à l'IRNA, Ruhollah Modabber, un chercheur iranien spécialiste de la Russie, a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie, que ce soit en matière pétrolière ou financière, et restreignant les banques et les personnalités, ont plusieurs dimensions : « L'imposition de ces sanctions est le prix des transporteurs a augmenté l'énergie dans les pays européens et aux États-Unis, entraînant des protestations sociales. »

Soulignant qu'avec l'augmentation du prix des vecteurs énergétiques, dans la discussion sur le transit et le transport de marchandises, le prix mondial de certaines matières premières augmentera, Modabber a ajouté : « Cette augmentation des prix affecte tous les peuples du monde. Le point suivant est que l'effet des sanctions n'est pas seulement dans la question de l'énergie. Au cours du mois dernier, alors que la Russie est l'un des plus grands producteurs d'oléagineux au monde, les prix du pétrole en Europe ont augmenté de 500%, ce qui a conduit les restaurants européens à retirer les aliments frits de leurs menus. »

La Russie est le plus grand producteur de céréales au monde / L'Europe en a marre des sanctions

« La Russie est le plus grand producteur de céréales au monde. L'Europe en a assez des sanctions et pourrait saper les fondements des sanctions américaines unilatérales. Les Chinois pensaient que le maintien des sanctions contre la Russie pourrait conduire à une famine similaire à celle de la Seconde Guerre mondiale. », a déclaré le chercheur politologue.

Selon Modabber, les États-Unis imposent des sanctions unilatérales à divers pays, dont l'Iran, depuis plus de 15 ans sans aucun soutien juridique, et cela dans une situation où la politique de sanctions américaine est illégale.

La politique américaine de sanctions contre la Russie a-t-elle échoué ?

« En plus des pays BRICS, un nouvel accord a été conclu entre la Russie, la Chine et l'Inde pour utiliser les monnaies nationales. Il est également question de créer un Swift interne entre les États membres eurasiens. », a noté ce spécialiste russologue.

« Bien que le rouble se soit déprécié face au dollar dans un premier temps, il a maintenant atteint son niveau de l’époque avant la tension entre la Russie et l'Ukraine, et cela montre que la politique de sanctions américaine contre la Russie a échoué. », a-t-il déclaré.

« Simultanément aux sanctions américaines contre la Russie, certaines entreprises occidentales se sont retirées du marché russe. La Russie a rapidement remplacé ces entreprises par des entreprises nationales, ce qui indique l'existence de l'infrastructure nécessaire dans l'économie russe. Aujourd'hui encore, les mêmes entreprises demandent à revenir en Russie car le principe des relations commerciales mondiales est défini en termes d'intérêts. », a ajoutee Modabber.

Soulignant que la Russie est une grande économie, ce chercheur spécialiste de la Russie a ajouté : « Ce pays fournit une grande partie des produits alimentaires et énergétiques stratégiques du monde, et bien que les sanctions précipitées de la Maison Blanche aient eu des effets limités, les pays européens négocient maintenant avec la Russie. Premièrement, l'Allemagne a annoncé qu'elle n'était pas disposée à payer le gaz russe en roubles, mais ces derniers jours, le chancelier allemand a annoncé qu'il était prêt à écouter les avis d'experts pour remplacer le rouble pour payer le gaz. »

« Les sanctions ont échoué et peuvent être arrêtées avec un consensus mondial. », a-t-il conclu.