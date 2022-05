Chiffres Covid en Iran : mise à jour vendredi 15 avril 2022

Selon l'IRNA depuis le Ministère de la Santé et selon les critères de diagnostics définitifs, entre hier jeudi et aujourd'hui vendredi 16 avril 2022, 1994 nouveaux patients atteints du Covid19 ont été identifiés dans le pays dont 349 ont été hospitalisés. Le nombre total des personnes touchées par la maladie épidémique a désormais atteint 7.204.049 personnes en Iran.

Toujours selon le Ministère de la Santé, aucun décès n'a été signalé dans 19 provinces du pays depuis les 24 dernières heures et le taux de mortalité dans ces régions passe à zéro à savoir : Sistan et Balouchestan, Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad, Zanjan, Semnan, Chaharmahal et Bakhtiari, Qazvin, Boushehr, Khorasan du Nord, Ilam, Markazi, Ardabil, Yazd, Kurdistan, Qom, Hamedan, Alborz, Kouzestan, Mazandaran et Khorasan Razavi.

De même dans 5 provinces à savoir Kerman, Lorestan, Kermanshah, Golestan et Hormozgan, seule une personne a perdu la vie .

Selon le rapport, à ce jour, 6 938 480 patients du Covid se sont rétablis ou sont sortis des hôpitaux iraniens.

Aussi, 1 483 patients atteints du virus mortel sont pris en charge dans les unités de soins intensifs des hôpitaux.

50 millions 313 mille 358 tests de diagnostic de Covid 19 ont été effectués dans le pays jusqu'à présent.

Jusqu'à présent, 64 millions 167 mille 174 personnes ont reçu la première dose de vaccins anti-Covid en Iran, 57 millions 307 mille 360 autres, la deuxième dose et 26 millions 697 mille 158 personnes une dose de rappel. Le nombre total de vaccins administrés dans le pays a atteint 148 millions 171 mille 692 doses.