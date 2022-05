Pétrole : hausse des exportations iraniennes vers la Chine ; Pas de ventes bon marché

Selon l’IRNA, un média américain a rapporté ces derniers jours que l'Iran a exporté plus de 337 millions de barils de pétrole vers la Chine depuis la fin de la présidence de Donald Trump et en a tiré 22 milliards de dollars. Au cours des trois premiers mois de 2022, selon le même rapport, l'Iran a exporté en moyenne 829 260 barils de pétrole par jour vers la Chine, ce qui montre que les exportations de pétrole de l'Iran en 2022 à fin mars sont estimées à 74 633 000 barils. Les exportations de l'Iran vers la Chine en 2021 se sont élevées à plus de 263 millions de barils.

Certains attribuent l'augmentation des exportations de pétrole iranien vers la Chine aux ventes bon marché de l'Iran, citant d'importantes remises comme raison pour laquelle la Chine achète du pétrole iranien sous sanctions.

Les statistiques de l'OPEP montrent que le prix moyen du pétrole iranien en 2021 était d'environ 60 dollars le baril. Au premier trimestre 2022, ce chiffre est estimé à 97,5 dollars.

Vente de pétrole iranien à la Chine ; les 14,7 milliards de revenus de l'Iran

En raison de l'augmentation des prix du pétrole cette année et des statistiques des exportations de pétrole iranien vers la Chine, les revenus de l'Iran provenant des exportations de pétrole vers la Chine s'élèvent à plus de 7,3 milliards de dollars.

L'Iran a gagné un total d'environ 14,7 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole vers la Chine l'année dernière, et avec une exportation de 263 millions de barils, le prix de vente d'un baril de pétrole iranien à la Chine est estimé à 55,84 dollars.

Étant donné que le prix du pétrole iranien, selon l'OPEP, était de 60 dollars le baril l'année dernière, l'Iran n'a donc pas réalisé de ventes bon marché pour ses exportations de pétrole.

Les exportations de pétrole ont augmenté de plus de 40 % depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement du président Raïssi, malgré le maintien des sanctions.