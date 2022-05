Déblocage des avoirs gelés de l’Iran : les nouveaux détails

Suite aux récentes remarques faites par le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères concernant les accords du déblocage des ressources iraniennes et la visite de la délégation régionale en Iran, et la prise de position d'hier du porte-parole du département d'État américain Ned Price à ce sujet, un responsable de la banque centrale d’Iran a fourni plus de détails sur les récentes négociations du déblocage des fonds iraniens gelés.

Un responsable de la Banque centrale d'Iran a confirmé les négociations sur le déblocage des ressources bloquées de l'Iran et la présence d'un représentant de la Banque centrale dans les négociations, a déclaré : « Les négociations visant à débloquer les ressources en devises de l'Iran, qui ont été gelées illégalement dans d'autres pays, sont à l'ordre du jour depuis un certain temps, et récemment certaines de ces ressources, équivalant à environ 390 millions d'euros, qui avaient été gelées par la Grande-Bretagne pendant plus de 40 ans , a été définitivement reçu. »

Le responsable de la Banque centrale d'Iran a fait référence aux informations publiées ces derniers jours sur le nouvel accord visant à débloquer une partie importante des fonds gelés de l'Iran, ainsi qu'aux informations sur la visite de la délégation régionale à Téhéran, et a confirmé cette question, ajoutant : « Selon cet accord, le cadre général pour la libération d'une partie importante des fonds iraniens gelés dans l'un des pays a été identifié, et la délégation régionale s'est rendue à Téhéran pour résumer les détails de la mise en œuvre de cet accord. »

Lors d'une conférence de presse avec son homologue irakien Fouad Hussein à Téhéran ce mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères a fait part d’un initial accord conclu destiné à débloquer les avoirs gelés iraniens dans une banque étrangère.

Une délégation de l'un des pays était à Téhéran hier (mardi) pour suivre les étapes de mise en œuvre concernant la libération des demandes (financières) de l'Iran ; elle a eu des entretiens avec de hauts responsables de la Banque centrale et du ministère des Affaires étrangères, et un accord préliminaire a été conclu sur la date et les modalités de déblocage de ces sommes, a expliqué Amirabdollahian.

Interrogé sur le montant, le responsable de la banque centrale n'a pas donné de chiffre exact, mais a déclaré qu'il s'agissait de plusieurs fois le montant récemment reçu après un accord avec la Grande-Bretagne.

Dans une interview accordée a l’IRNA, le responsable de la banque centrale a déclaré à propos de la déclaration du porte-parole du département d'État américain hier qu'il refusait de libérer les ressources bloquées de l'Iran : « Les responsables du ministère iranien des Affaires étrangères ont annoncé un accord initial pour débloquer les avoirs bloquées de l'Iran, mais n'ont jamais dit que les ressources avaient été libérées et reçues. »