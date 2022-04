Iran: la deuxième édition du Festival national de musique se tiendra en mai 2022

Selon l’IRNA, la deuxième édition du Festival national de musique iranienne et les musiques régionales d'Iran se tiendra du 15 au 20 mai 2022 ; les meilleurs groupes régionaux de tout le pays montent sur scène pour jouer de la musique et des rituels régionaux.

Cette édition du festival a pour but de présenter cette année les types de musique et de rituels musicaux les plus originaux et les plus purs du peuple iranien avec la priorité de préserver l'originalité et de promouvoir de la meilleure façon possible la riche culture iranienne auprès d'un public spécialisé et général.

Groupes de musique régionaux et narrateurs de rituels locaux de régions telles que Lorestan, Sistan et Baloutchistan, Shiraz, Azerbaïdjan, Sahara turkmène, tribu Bakhtyâri, tribu Qashqai, Kohkiluyeh et Boyer-Ahmad, Khuzestan, Gilan, Kerman, Kish, Kurdistan, Mazandaran, Bushehr monteront sur scène lors du deuxième festival national de musique iranienne et de musique régionale d'Iran.