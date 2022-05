Médecine: l'Iran se classe au premier rang de la région dans de nombreux domaines (Ministre)

Selon IRNA depuis le ministère de la Santé, le Dr Bahram Einollahi, lors d'une réunion ce lundi 25 avril avec les Directeurs des associations scientifiques du Département de Médecine tenue à l'Université iranienne des Sciences médicales, a déclaré : «Depuis la Révolution islamique, les sciences médicales sont en très bon état et l'une des points forts de la République islamique, est ses avancées médicales pour lesquelles il faut remercier tous les scientifiques du pays. »

« Dans de nombreux domaines médicaux de la région, nous occupons la première place », s’est-il félicité.

Il a ajouté : « Pour nous les associations scientifiques, avec les plans et initiatives, les suggestions et les conseils qu'elles offrent, peuvent contribuer au plus grand succès de leurs propres domaines et d'autres branches ainsi qu’à celui du ministère de la Santé. »

« Il revient donc aux adjoints du ministère de la Santé de faire le meilleur usage du pouvoir et de la capacité des associations scientifiques. Il incombe également aux experts du ministère de la santé de ne pas se transformer en un obstacle à la participation de ces associations dans le domaine de la Santé dans le pays, par contre ils doivent agir comme facilitateurs », a insisté M.Einollahi.

Les talents médicaux de l'Iran dans la région sont uniques

Le Dr Ainollahi a poursuivi : « Compte tenu des progrès réalisés dans divers domaines des sciences médicales, nous devons atteindre une autorité référentielle scientifique avec une planification appropriée ciblée, dont notamment par le biais du renforcement des conférences internationales. »

« Les talents médicaux de l'Iran dans la région sont uniques », s’est-il félicité.

Le Ministre a également mis l’accent sur la spiritualité et l’éthique médicale qui jouent à ses yeux un rôle « très important » en médecine.

