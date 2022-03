Conférence de coopération médicale Irano-italienne

La conférence virtuelle, qui s'est tenue mardi, a réuni des syndicats spécialisés et des sociétés concernées des deux pays et plus d'une centaine d'entreprises italiennes et iraniennes y ont participé. L’Occasion d’échanger des points de vue, selon l'ambassade d'Italie, Giuseppe Perrone , ce mardi 22 février.

Giuseppe Perrone, ambassadeur d'Italie en Iran, a souligné à l'ouverture de la conférence que le rendez-vous faisait partie de la coopération « fructueuse » des deux pays dans le domaine de la Santé. Il a considéré le don du vaccin anti-Covid par l'Italie à l'Iran et les accords de coopération signés entre les hôpitaux et les instituts de recherche des deux pays comme les derniers exemples de la participation bilatérale dans l'industrie de la Snté.

Le diplomate a également brossé un tableau détaillé sur les atouts des industries pharmaceutiques et médicales italiennes en termes de qualité, d'innovation, de relations universitaires et de respect de l'environnement.

La délégation iranienne a également remercié l'Italie pour son « soutien opportun » dans la lutte iranienne contre le coronavirus et a souligné la volonté de Téhéran de développer la coopération et les échanges bilatéraux dans le domaine des industries médicales et pharmaceutiques.

Des représentants d'entreprises iraniennes et italiennes à la conférence ont également discuté des domaines d'investissement et de participation à des projets et de coentreprises.

