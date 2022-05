L'hégémonie du dollar s’estompe dans le marécage de la guerre d'Ukraine

La guerre en Ukraine fait actuellement rage sur les fronts économique et militaire. En plus d'envoyer une aide militaire à l'Ukraine, les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont transformé leurs systèmes financiers en une arme contre des secteurs de l'économie russe.

Effets des sanctions

Les sanctions ont jusqu'à présent ciblé un large éventail d'économies russes. La séparation des principales banques russes du système du Swift et le gel des actifs de la banque centrale russe, dont 630 milliards de dollars de réserves de change, figurent parmi les décisions les plus importantes jamais prises contre la Russie.

Les sanctions ont durement touché l'économie russe, en particulier au début, et devraient continuer à avoir un impact négatif dans les mois à venir. Par exemple, l'Office fédéral russe de la statistique a annoncé le mois dernier que l'inflation en Russie avait atteint 17,3 %, la plus élevée depuis 20 ans.

Les restrictions occidentales ont également fait chuter le rouble face au dollar dans les premiers jours. La monnaie russe atteignant un taux de 0,0073 dollar par unité le 4 mars. Bien sûr, le rouble s'est déjà renforcé à la suite de certaines politiques du gouvernement russe, notamment en augmentant le taux d'intérêt bancaires. La valeur du rouble est revenue à l'époque d'avant-guerre, bien que certains économistes préviennent que cette condition est artificielle et que la situation peut être renversée à tout moment.

Mais la confrontation économique avec la Russie, en tant que 11e plus grande économie du monde, est différente des sanctions contre des pays plus petits comme le Myanmar, et aura ses propres conséquences pour les lanceurs des sanctions.

La hausse des prix mondiaux du pétrole, les pénuries de phosphate pour les engrais chimiques et de nickel nécessaire aux batteries des voitures électriques ont été parmi les conséquences à court terme de la brouille avec la Russie. En outre, la Russie et l'Ukraine fournissent environ 30 % des exportations mondiales de blé, un facteur-clé pour la sécurité alimentaire surtout dans les pays africains.

La pénurie de ces biens conduira à plus d'inflation et de récession en Europe et peut-être aux États-Unis. C'est pourquoi le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses attentes de croissance économique mondiale à cause de la guerre d'Ukraine, et Joe Biden semble avoir abandonné les plans écologistes de son administration et donné la priorité à l'augmentation de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis et dans le monde.

Mais au-delà de ces effets à court terme, les développements en Ukraine à un niveau beaucoup plus stratégique ont des conséquences à long terme beaucoup plus importantes pour les relations internationales et comportent tous les signes montrant la fin de l’ordre mondial actuel et le début d'un nouveau chapitre.

Le fait que les sanctions économiques contre la Russie, comme le disent un large éventail d'experts, pourrait renverser le système financier centré sur les États-Unis, et retirer définitivement l'arme des sanctions de leurs mains.

Le fondement des sanctions économiques

Deux scientifiques, Henry Farrell et Abraham Newman, ont comparé le système financier mondial post-soviétique à un système « pôle et satellite » dont les pôles principaux sont situés en Occident. Les grandes banques mondiales, le dollar américain et l'infrastructure financière mondiale sont largement contrôlés par les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale.

L'un des « pôles » les plus importants d'un tel système est le dollar. Le dollar est actuellement l'épine dorsale de l'économie mondiale, la principale monnaie de la plupart des échanges internationaux, ainsi que l'unité de comptabilité financière et l'unité de réserve mondiales.

Mais les États-Unis ont abusé de cette relation asymétrique avec l'économie mondiale ces dernières années, faisant du système financier américain une arme contre les pays opposés à la politique étrangère et de sécurité américaine.

En d'autres termes, les États-Unis et les pays occidentaux se sont perçus comme les gardiens et les propriétaires légitimes de ce système économique international, et ont conditionné l'accès des autres pays au système financier international à leur alignement sur les politiques générales de l'Occident. Les institutions financières internationales, au lieu d'agir comme des institutions apolitiques à but lucratif, sont pratiquement apparues comme les principaux bras de l'Occident et en particulier des États-Unis.

Le principe central de la capacité à transformer les systèmes financiers en armes est que l'économie mondialisée a créé des réseaux de valeur dans le monde qui nécessitent, à chaque étape du processus de production, des transactions financières à l’étranger et des emprunts. Dans un tel système, l'accès à l'infrastructure financière mondiale (des plateformes telles que le Swift) est d'une importance primordiale dans les opérations commerciales. Les sanctions financières américaines sont toutes basées sur ce procès.

Au 21e siècle, les pays occidentaux ont utilisé les sanctions et ont eu tendance à cibler l'ensemble de l'économie et de la population d'un pays. Cependant, cette pratique avait depuis longtemps ébranlé le système financier centré sur l'Occident ; Ce processus d’affaiblissement contre la mainmise américaine semble s'accélérer maintenant.

Sanctions et hégémonie du dollar

Après que les États-Unis eurent imposé à plusieurs reprises des sanctions à divers pays, notamment l'Iran, sous divers prétextes, le débat s'est progressivement installé dans les cercles d'experts occidentaux selon lequel un recours excessif aux sanctions pourrait saper l'ordre financier actuel dans le monde, et en particulier mettrait en cause l'hégémonie du dollar.

Ces experts argumentent que les institutions financières du monde ne doivent pas leur position spéciale à un caractère occidental particulier, mais ont acquis cette position en raison de leur performance en un vaste réseau mondial. Les entreprises des pays asiatiques utilisent en fait les systèmes financiers occidentaux non pas parce qu'ils sont occidentaux, mais parce qu'ils sont plus simples et plus efficaces.

Mais le recours répété aux sanctions par les États-Unis au XXIe siècle, en particulier contre l'Iran, a peut-être pour la première fois sapé la confiance dans un tel réseau. À la suite de ces sanctions, il est devenu clair que les États-Unis pourraient facilement restreindre les échanges de dollars pour les gouvernements, les banques centrales, les institutions financières et les particuliers, et même couper l'accès au système financier, afin de faire avancer leurs propres objectifs.

C'est sur cette base que des pays comme la Chine, la Russie et quelques autres pays ont commencé à penser à des systèmes financiers alternatifs. Le lancement des systèmes Swift nationalisés par la Chine et la Russie ces dernières années a été dans cet objectif. Depuis 2015, la Chine a lancé et étend un système appelé Overseas Payment System (CIPS). La Russie a remplacé en 2014 le système de messagerie financière (SPFS) pour remplacer le Swift. Ce système russe compte désormais 400 institutions financières.