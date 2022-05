La laideur de la normalisation avec le régime sioniste ne doit pas être ignorée (Ghalibaf)

Se félicitant de la visite de la délégation parlementaire irakienne en République islamique, le président du parlement iranien a exprimé son espoir que ces discussions permettront de trouver un terrain propice au développement de la coopération économique, politique et culturelle entre ces deux pays voisins.

Il a noté que les deux parties sont déterminées à poursuivre la coopération parlementaire et politique et populaire, et à élever le niveau de ces liens aux niveaux bilatéral, régional et international.

Il a également salué la loi criminalisant les relations avec le régime sioniste, récemment approuvée par le parlement irakien

Il a également noté la position de soutien de l'Iran à l'Irak, en particulier pendant la période de lutte contre le terrorisme de Daech, et le groupe de justes martyrs des deux pays, tels que le martyr Commandant Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis et leurs compagnons qui se sont élevés dans cette voie.

Qalibaf a évoqué, lors de sa rencontre avec le président du Parlement irakien, la demande sérieuse du peuple iranien de la part des autorités irakiennes de faciliter les procédures de transport terrestre dans le but de visiter les lieux saints de ce pays.

Enfin, il a affirmé les deux groupes parlementaires d'amitié entre les deux pays pour suivre les questions liées à la coopération bilatérale et résoudre leurs étapes juridiques.

Pour sa part, Al-Halbousi a souligné l'utilisation de la constitution irakienne pour supprimer les obstacles à la voie de la coopération entre Téhéran et Bagdad et élargir sa portée.

Le président du Parlement irakien a appelé à davantage d'efforts conjoints entre les deux pays pour résoudre les problèmes actuels dans la région et rétablir les conditions à la normale afin que les peuples de la région se rapprochent de plus en plus.

