Mondial-2022 au Qatar : Ispahan se prépare à accueillir les supporters étrangers

La Coupe du monde de football est l’occasion d’attirer les touristes, y compris pour les pays voisins. Le Mondial 2022 se tiendra au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre. Son pays voisin du golfe Persique, l’Iran, compte bien en profiter pour favoriser le tourisme dans son pays. Mercredi 13 avril, les autorités iraniennes ont décidé de rendre gratuits les visas pour les spectateurs des matchs de la Coupe du monde qui souhaitent se rendre en Iran.

L'Iran s'est qualifié fin janvier pour la phase finale de la Coupe du monde. Au total, 32 pays s’affronteront pour cette 22e édition du Mondial.

Selon des responsables du ministère iranien de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, les provinces de Téhéran, Ispahan, Yazd, Kerman, Fars et Hormozgan, ainsi que les îles de Kish et Qeshm, sont destinées à servir de destinations aux spectateurs qui souhaitent se rendre en Iran.

Le Directeur général du patrimoine culturel, du tourisme et de l'artisanat d'Ispahan, Alirez Izadi, a déclaré à l’IRNA mercredi qu’un groupe de travail avait été formé pour développer le tourisme étranger et attirer des spectateurs à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar et les accueillir dans la province d'Ispahan, et nous préparons l'infrastructure nécessaire pour atteindre ces objectifs.

