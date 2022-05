La Palestine appelle la communauté internationale à mettre fin à l'occupation israélienne

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité nationale palestinienne a noté jeudi dans un communiqué qu'Israël avait intensifié ses crimes et le dur traitement des Palestiniens en prolongeant les restrictions sur leur vie qui les empêcheront de se déplacer librement et normalement sur leur terre et de fréquenter la mosquée Al-Aqsa.

La déclaration souligne qu'Israël a transformé la Palestine en prison en occupant leurs villes, leurs villages et en installant des camps où Israël contrôle le trafic d'entrée et l'entrée par le biais de permis. La situation s'aggrave dans le cadre du blocus de la mosquée Al-Aqsa et de la Cisjordanie.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité nationale palestinienne a souligné que ces mesures prises par Israël n'empêchent pas les Palestiniens de lutter pour leurs droits.

