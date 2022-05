Soutien à la Palestine : les pays arabes et musulmans doivent suivre « l’exemple de l'Iran »

Selon l’IRNA jeudi 28 avril, Mohammad al-Buraim (Abu Mujahid), a ajouté : « Nous remercions la République islamique d'Iran (RII) pour son soutien généreux et continu au peuple palestinien et à la Résistance, grâce auquel ils ont trouvé le poids actuel dans la lutte contre les occupants. »

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture des activités virtuelles à l’occasion de la Journée mondiale de Qods au Stade Palestine de Gaza, il a ajouté : « Les occupants tentent de pousser à l’exode les principaux habitants de Qods et à les contraindre à quitter la patrie en tuant et en opprimant. Leur objectif est de changer l'histoire et le tissue démographique de la ville sainte de Qods occupée. »

Réagissant aux évolutions à la veille de la Journée mondiale de Qods, le membre du Comité central du Front populaire de libération de la Palestine a également déclaré : « La Résistance est le meilleur moyen de mettre fin à l'occupation de la terre palestinienne, et la résistance du peuple palestinien menée l'année dernière à Qods et dans le quartier de Sheikh Jarrah a eu de nombreux résultats et fruits. »

Hani al-Thawbata a ajouté : « Après la bataille de la" Sainte Épée ", toute la région s’est transformée en un champ de bataille contre les sionistes. »

« Soutenir Qods et ses habitants est un devoir moral, humain et national », a-t-il insisté.

